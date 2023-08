Stupro di Palermo | l' ipotesi del filmato venduto «Mando il video solo a chi devo | poi elimino tutto»

... terribile scontro tra un pullman e un Tir in A4 24/08/23 Fotogallery - #iononsonocarne, la risposta dei vip allodi24/08/23 FOTOGALLERY - Sondrio, nel torrente per salvare il cane: ...Leggi Anchedi, Garante privacy: 'Non condividere i video della violenza' L'intercettazione sospetta Dopo che la diciannovenne portata al Foro Italico die lì stuprata ha denunciato le ...Nel raccontare il fatto, uno degli stupratori discrive: "Eravamo cento cani sopra una ... Lodei minorenni potrebbe " dico potrebbe " affondare le radici anche in questa fogna Il mio ...

Stupro di Palermo: recuperato il video della violenza | Il ragazzo che l'ha girato: "L'ho mandato a chi dovevo" TGCOM

Il garante dei detenuti interviene sulla violenza sessuale di Palermo. La reazione dei social e il post di Emma Dante.Proseguono le indagini sullo stupro della 19enne palermitana abusata da sette ragazzi e che adesso si stanno concentrando sui video girati dai carnefici. La vittima ha denunciato e i responsabili ...