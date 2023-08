Stupro di Palermo | la vittima parla per la prima volta | «Sono stanca di essere educata | c' è chi si uccide Avete rotto»

di gruppo a, la vittima rompe il silenzio: 'Avete rotto, non giudicatemi' Ha deciso di parlare, affidando il proprio sfogo anche alla propria pagina social e accusando chi stigmatizza i ...'Mando i video a chi devo e li elimino' . Così Angelo Flores , il più grande degli indagati per lodi gruppo di, in cui sette ragazzi hanno abusato di una 19enne, nelle ore successive alla violenza, si preoccupava di una clip girata durante gli abusi. Secondo quanto intercettato ..."Sinceramente sono stanca di essere educata quindi ve lo dico in francese, mi avete rotto con cose del tipo: 'ah ma fa i video su tik tok con delle canzoni oscene', 'è normale che poi le succede ...

Stupro di Palermo, la vittima: "Sono stanca di chi mi giudica, avete rotto" TGCOM

La ragazza di 19 anni, vittima di uno stupro di gruppo avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 luglio in un cantiere abbandonato del Foro Italico di Palermo, rompe il silenzio e parla per la prima della ...Per la prima volta la 19enne palermitana violentata da sette ragazzi a luglio parla sui social criticando su Instagram chi stigmatizza i suoi video ...