Stupro di Palermo | i social contro la vittima | Guarda come ti vesti e i video che fai | lei | Mi avete rotto | faccio come mi pare

(Di sabato 26 agosto 2023) Ladellodisi sfoga pubblicamente dei commenti ricevuti in seguito agli atti osceni compiuti su di lei la notte del 7 luglio, e lo fa con delle storie su Instagram nelle quali se la prende con degli utenti che la definiscono una poco di buono euna che "se l'è andata a c

Per la prima volta la 19enne violentata ada sette ragazzi a luglio parla sui social criticando su Instagram chi stigmatizza i suoi video accusandola di essersi meritata la violenza. 'Me ne dovrei fregare - continua la 19enne ...Intanto le autorità hanno deciso di imprimere una stretta stordinaria, coordinata dalla polizia, nelle vie della movida di, scenario dello. I controlli, effettuati da Carabinieri, ...Sinceramente sono stanca di essere educata quindi ve lo dico in francese, mi avete rotto con cose del tipo: 'ah ma fa i video su tik tok con delle canzoni oscene', 'è normale che poi le succede questo'...

Ragazza vittima dello stupro a Palermo: «Chiudete la bocca e non giudicate me violentata» Corriere della Sera

Lo scrive in una 'storia' su Instagram la ragazza stuprata da un gruppo di giovanissimi a Palermo, reagendo per la prima volta ... la 'storia' in cui definisce "animali" i responsabili dello stupro e ...Stupro di Palermo, emergono nuove intercettazioni. Decisivo il video girato durante la violenza sulla ragazza. Nelle ore successive allo stupro infatti, era preoccupato solo del video che ...