Stupro di gruppo a Palermo | si indaga sulla condivisione del video | “Lo mando a chi devo | poi lo elimino” E la vittima si sfoga sui social

(Di sabato 26 agosto 2023) “a chie li”. Così Angelo Flores, il più grande degliti per lodidi, in cui sette ragazzi hanno abusato di una 19enne, nelle ore successive alla violenza, si preoccupava di una clip girata durante gli abusi. Secondo quanto intercettato poco prima dell’arresto del giovane, Flores rispondendo a un amico che lo invitava a cancellare il filmato della violenza, si preoccupava, prima di eliminarlo, di inviarlo “a chi”. Proprio su questo, ora, si stanno concentrando le indagini degli inquirenti che stanno accertando a chi Flores abbia mandato le immagini e a quale scopo. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, tra le ipotesi c’è anche quella della vendita del ...

11.01 Vittima Palermo: basta giudicare me "Sono stanca di essere educata, quindi ve lo dico in francese:mi avete rotto". Così la 19enne vittima dellodia Palermo reagisce sul suo canale social alle critiche ricevute nei giorni scorsi. "Dicono:'Ah,ma fa i video su TikTok con delle canzoni oscene, è normale che poi le succede questo'". ...Leggi Anchea Palermo, torna in carcere anche il minorenne del: dalla comunità si vantava dei messaggi delle 'fan' su TikTok Intanto le indagini proseguono, puntano soprattutto sull'...La madre di una delle due bambine vittime degli stupri dial Parco Verde di Caivano dice di non voler più restare lì e spera di andare via il più presto possibile, ma con sua figlia, che nel frattempo l'autorità giudiziaria ha allontanato da casa, ...

A suscitare il dubbio in chi indaga, alcuni messaggi nella chat dell'indagato che in questo momento si trova in carcere con l'accusa di aver filmato e partecipato allo stupro di gruppo avvenuto al ...Le indagini sullo stupro delle due cuginette di 13 anni avvenuto a Caivano, nell'hinterland napoletano, si arricchiscono di nuovi dettagli. Il timore ...