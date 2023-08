Stupro di Caivano | una delle 13enni violentata per il suo stile di vita

Leggi su agi

(Di sabato 26 agosto 2023) AGI - Uno "diche ha 'favorito' la perpetrazione del reato ai suoi danni, che è senz'altro frutto della grave incuria dei genitori che, con ogni evidenza, hanno omesso di esercitare sulla figlia il necessario controllo, così esponendola a pericolo per la propria incolumità". È la considerazione scritta dagli assistenti sociali nella relazione, visionata dall'AGI, inviata al pubblico ministero dei Minorenni. Una riflessione che è stata 'condivisa' dallo stesso magistrato per motivare la richiesta di collocazione in comunità di unavittima di abusi sessuali a(Napoli). La decisione del Tribunale dei Minorenni è del 9 agosto, confermata poi il 24. "La minore era ed è esposta, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per l'incolumità psicofisica", ...