Stupro di Caivano | parla la mamma di una vittima | «Ridatemi mia figlia»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 26 agosto 2023) La madre di una delle due cuginette - di 12 e 13 anni - violentate nel comune in provincia di Napoli si sfoga e allontana le accuse di incuria: «Noi non abbiamo colpe. Qui è un inferno, andremo via da questo degrado umano e sociale». Nel frattempo le bambine sono state trasferite cautelativamente in una casa famiglia