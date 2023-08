STUPRI PALERMO E CAIVANO | NUNZIA DE GIROLAMO E GIANLUCA SEMPRINI ADERISCONO ALLA CAMPAGNA #IONONSONOCARNE

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 26 agosto 2023) Ieri ad Estate In Diretta, su Rai1, i conduttoriDehanno aderito. ‘’Con, ci siamo interrogati per giorni sull’opportunità di affrontare, in questa fascia delicata pomeridiana, il tema della violenza di gruppo a– ha iniziato il suo intervento la De– I dettagli di questa orribile storia di stupro hanno toccato fortemente le nostre coscienze. Ci hanno fatto interrogare come genitori, come giornalisti, come conduttori, ma soprattutto come persone. La televisione è un grande strumento di informazione e di intrattenimento, ma è anche un grande privilegio, perché è un megafono attraverso il quale noi ...