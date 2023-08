Stipendi a rischio | mancano le risorse per il taglio cuneo fiscale | cosa succede adesso?

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 26 agosto 2023)del: sfida di bilancio per il Governo. L’attuale scenario e le stime da non perdere di vista. Il prossimo panorama della Legge di Bilancio si profila sfidante, soprattutto quando si tratta di una misura cruciale per il Governo: ildel. L’attuale provvedimento, in procinto di proroga, rappresenta una fetta considerevole della Manovra, ma i vincoli finanziari potrebbero costringere il Ministero dell’Economia a compiere qualche rinuncia percentuale. Questo potrebbe tradursi in un impatto sulle buste paga dei lavoratori, con possibili riduzioni a partire dal prossimo gennaio. C’è un delicato equilibrio tra ildele le sfide finanziarie che ne derivano – ilovetrading.itNella ...