Stati Uniti-Nuova Zelanda in tv | programma | orario e diretta Mondiali 2023 basket

Leggi su sportface

(Di sabato 26 agosto 2023) Il, l’e come vedere in, sfida valida come prima giornata del Gruppo C deidi. Comincia la rassegna iridata per le due selezioni, con il Dream Team d’Oltreoceano che cercherà di partire al meglio contro la formazione oceanica. La palla a due è prevista alle ore 14:40 di sabato 26 agosto sul parquet della Mall of Asia Arena di Manila. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per idi...