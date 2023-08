(Di sabato 26 agosto 2023) La Federal Reserve si trova pronta a “incrementare ulteriormente i livelli deidi interesse qualora fosse necessario” e a “mantenere una politica monetaria restrittiva” fino a quando l’inflazione non inizierà a stabilizzarsi verso l’obiettivo del 2%. Questo è ciò che è stato comunicato dal governatore della Fed, Jerome Powell, durante il simposio di Jackson Hole. Nel suo discorso al raduno annuale dei banchieri centrali, Powell ha altresì evidenziato che per conseguire una stabilizzazione sostenibile dell’inflazione al 2%, si renderà imprescindibile un periodo di crescita economica inferiore alla media, insieme a un periodo di rallentamento delle condizioni del mercato del lavoro,notevolmente teso con un tasso di disoccupazione che si aggira attorno al 3,6%. Cosa ha detto Powell Powell ha enfatizzato come l’andamento dell’economia non ...

... risultando all'epoca piuttosto assertivo e incline al rialzo delle politiche, quando la Fed stava implementando aumenti deidi interesse di 75 punti base ciascuno. Le parole di Lagarde. Nel ...... per le famiglie potrebbe arrivare una nuovache va ad aggiungersi a quella per il ... Prossimamente, infatti, sono attesi anche nuovi rialzi deidi riferimento nell'Eurozona. Non andrà ...A fine settembre, infatti, è attesa una nuova riunione con la quale decidere se mantenere i...di settembre con rincari dei prezzi di bollette, mutui, spesa e assicurazioni In ...

Stangata tassi, Bce e Fed pronti ad alzarli ancora QuiFinanza

Nuova stangata in vista. Jerome Powell avvisa che il lavoro per "spegnere" il fuoco dei prezzi non è ancora finito, perché l’economia “non si sta raffreddando ...Vacanze finite quasi per tutti e rincari al galoppo. Crescono le spese per materiale scolastico, bollette che si aggiungono a carburanti e alimenti ROMA — Le vacanze sono ormai in fase di archiviazion ...