Staffetta maschile 4×100 argento mondiale | azzurre quarte

(Di sabato 26 agosto 2023) BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Laha vinto l'ai Mondiali di atletica di Budapest. Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu hanno chiuso in 37?62 dietro agli Stati Uniti, oro in 37?38. Quarto posto per lenella stessa gara: Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese hanno chiuso in 42?49. Oro agli Stati Uniti (41?03),alla Giamaica (41.21), bronzo alla Gran Bretagna (41.97).– foto LivePhotoSport –(ITALPRESS).

Alle ore 21.40 la finale della staffetta 4x100 maschile, alle 21.53 quella femminile. 4x400: AZZURRI OK - Sbarca in finale la 4x400 maschile con una bella prova collettiva degli azzurri, che in ...Qualificate di diritto, le azzurre, come il team maschile con Davide Re, Edoardo Scotti, Lorenzo Benati e Alessandro Sibilio in 3:00.14. Nell’asta è nono Claudio Stecchi con 5,75 alla terza prova, poi ...