Staffetta maschile 4×100 argento mondiale | azzurre quarte

(Di sabato 26 agosto 2023) BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Laha vinto l’ai Mondiali di atletica di Budapest. Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu hanno chiuso in 37?62 dietro agli Stati Uniti, oro in 37?38. Quarto posto per lenella stessa gara: Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese hanno chiuso in 42?49. Oro agli Stati Uniti (41?03),alla Giamaica (41.21), bronzo alla Gran Bretagna (41.97).– foto LivePhotoSport –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

