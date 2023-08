Staffetta 4×100 maschile d’argento ai mondiali di Budapest

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 26 agosto 2023) Era la serata delle grandi occasioni e l’Italia l’ha sfruttata a pieno. Laazzurra ha conquistato uno splendido argento dietro solo agli imprendibili americani che guidati da Noah Lyles hanno fatto segnare il nuovo miglior tempo stagionale al mondo. Insomma, il quartetto composto da Rigali, Jacobs, Patta e Tortu non sbaglia nemmeno un cambio e chiude con un ottimo 37.62. Invece per gli americani un grande 37.38.azzurra! Crediti foto: FIDAL COLOMBO/FIDALUna medaglia storica per i campioni olimpici che hanno confermato di essere ancora degli avversari temibili per tutti. Di fatto il quartetto azzurro si è arreso solo agli Stati Uniti di un portentoso Lyles, che magari non avrà fatto il record del mondo ...