Staffetta 4x100 | Italia d' argento | le reazioni social

Lamaschile regala uno storico argento all'Italia ai Mondiali di atletica di Budapest: così l'impresa è stata commentata sui ...BUDAPEST (UNGHERIA) - Dodici anni dopo l'ultima volta l' Italia torna in finale nellaai Mondiali di Busapest grazie al quartetto composto da Rigali, Jacobs, Patta e Tortu che hanno realizzato il miglior tempo di qualificazione chiudendo in 37"65 . Gli azzurri questa ...Ladell'Italia si tinge d'argento in riva al Danubio, grazie al secondo exploit nel giro di ... Laveloce tricolore non è più quella dei Giochi - Rigali ha preso il posto di Desalu e ...

Atletica, il quartetto azzurro conquista l'argento nella staffetta 4X100 maschile (video) RaiNews

La 4x100 dell’Italia si tinge d’argento in riva al Danubio ... Più veloce di così l’Italia ha corso solo nella dolce notte giapponese. La staffetta veloce tricolore non è più quella dei Giochi - ...Italia Vicecampione del Mondo nella 4x100! Argento vivo, argento azzurro. Dopo l’oro dei Giochi di Tokyo 2021 l’Italia va a pareggiare il miglior risultato di sempre ai Mondiali nella staffetta 4x100 ...