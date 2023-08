Squalo bianco di 4 metri attacca un surfista alle gambe | “Si è staccato il piede | c’era sangue ovunque”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 agosto 2023) Stava facendo surf a Lighthouse Beach, spiaggia dello stato australiano New South Wales, quando unodi 4lo hato agli arti inferiori. Toby Begg, come riportano i media locali, ha combattuto per circa 30 secondi prima di tornare a riva con ferite gravi. Portato immediatamente in ospedale, ha subìto diversi interventi chirurgici: “Avrà bisogno di molti interventi e ha anni di riabilitazione davanti a sé” ha fatto sapere il cognato. In seguito all’attacco Lighthouse Beach è stata chiusa. Un giovane testimone ha raccontato a 9News che lo spettacolo è stato “davvero spaventoso, si èile praticamente sanguinava“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.