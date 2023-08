(Di sabato 26 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Gran finale per loFest 2023con “sconcerto ammischiato“ La giornata si è aprta nel centro storico di Calitri con le attività del Padiglione Irpinia, che in piazza della Repubblica con Semiologia del Curatore, un incontro per esplorare le diverse forme di cura e curatela: la curatela d’arte, curatela giuridica, l’universo dell’accudimento ribattezzato caregiving, con Giulia Crisci, Daniela De Angelis e Michele Maffucci. Alle 15 all’Ex Cinema Rossini si proietta ECCOLI, esperimenti di musicoterapia dall’OPP di Gorizia di Stefano Ricci, mentre alle 16 comincia l’ultimo incontro del Padiglione, Vita breve della psichiatria, dal manicomio alla psichedelia, che propone un inedito percorso nella storia della psichiatria. A piazza della Repubblica le riflessioni di uno psichiatra anarchico, Piero Cipriano, e di un attore ...

Con il 2023 lofesteggia il suo decennale. Leggendo le cronache di Marco Bennici si intuisce che è stato un cammino lungo, e come tutti i cammini ha incontrato anche le sue difficoltà, che non ...Con il 2023 lofesteggia il suo decennale. Leggendo le cronache di Marco Bennici si intuisce che è stato un cammino lungo, e come tutti i cammini ha incontrato anche le sue difficoltà, che non ...

Sponz, Caposella: "Vi aspetto tutta la notte pazzi di gioia" (Foto) anteprima24.it

Sponz Fest con Samuele Bersani La serata del concerto finale ... Bersani sarà ospite del tradizionale concerto di Vinicio Capossela che chiuderà il Fest nella serata di sabato, 26 agosto, a Calitri.& Gran finale& sabato 26 agosto& per& Come li pacci, la nuova edizione dello Sponz Fest& ideato e diretto da& Vinicio Capossela che quest’anno festeggia il decennale& dalla sua creazione.La giornata s ...