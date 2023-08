(Di sabato 26 agosto 2023) Da mesi si mormora che nel 2024, in occasione del 30esimo anniversario dalla sua fondazione, l’iconica band britannica tornerà sul palco in formazione completa: Emma, Geri, Mel B, Mel C e pure Victoria. Per i tabloid potrebbe arrivare pure un musical, con tutti le grandi hit delle cinque artiste, viste con gli occhi di un super fan

... tutto dal vivo, tutto da ascoltare, vedere e ballare! Da Britney Spears alle, da Lady Gaga a RIky Martin, da Gabry Ponte ai Black Eyed peas. E molti, molti altri! Questa serata è offerta ...Campania, David e Victoria Beckham in vacanza tra Capri e la Costiera L'ex calciatore del Manchester United e l'exrappresentano una delle coppie più invidiate del pianeta e tanta è stata ...... TOMORROW X TOGETHER " "Sugar Rush Ride" " BIGHIT MUSIC / Republic Records May 2023: Ice" "..."DESPECHA" " Columbia Records Shakira " "Acrostico" " Sony Music US Latin BEST K - POP aespa " ""...

Spice Girls, reunion vicina. E spunta l’idea del film Vanity Fair Italia

Jamiroquai, Pete Tong Ibiza Classics, The Charlatans and Jake Bugg rocked day one of this year’s Victorious Festival.Victoria Beckham couldn’t help but swoon over her husband David’s new buzzcut as she shared the update with her social media followers. The 49-year-old fashion designer and former pop star reposted ...