Spagna | Rubiales è sospeso La decisione del comitato disciplinare della Fifa

(Di sabato 26 agosto 2023) La Commissioneha preso ladi sospendere il presidentefederazione calcistica, Luis, per 90 giorni. Durante questo periodo,sarà impossibilitato a partecipare a qualsiasi attività calcistica, sia a livello nazionale che internazionale, mentre attende l’ulteriore sviluppo del procedimentoavviato nei suoi confronti lo scorso giovedì, 24 agosto. Ieri, la giocatrice a cuiavrebbe dato un bacio non consensuale, Jenni Hermoso, aveva annunciato che avrebbe rifiutato di scendere in campo se il presidenteFedercalcio spagnola fosse rimasto al suo posto. La Federazione, invece, stamattina 26 agosto, ha diffuso una nota per difendere il ...

...l'esultanza per il successo sull'Inghilterra afferrandosi l'inguine con la regina Letizia die sua figlia sedicenne in piedi nelle vicinanze. Poi è arrivato il bacio con Hermoso.si è ...La polemica Intanto insi inasprisce lo scontro sulle mancate dimissioni del presidente. Dopo che le giocatrici della Roja hanno minacciato di non scendere più in campo se non ci sarà ...La Fifa ha sospeso il presidente della Federcalcio spagnola Luisper 90 giorni a causa del bacio, senza consenso, dato a Jennifer Hermoso subito dopo il trionfo dellanel Mondiale di ...

Spagna: la Fifa sospende Rubiales per 90 giorni per il bacio alla Hermoso, la Federcalcio lo difende - Sportmediaset Sport Mediaset

Rubiales si è scusato ma è stato travolto da critiche da tutto il mondo. E mentre tutti attendevano le sue dimissioni, il numero uno della Federcalcio si era difeso minimizzando il gesto del bacio, ...ROMA – La Commissione disciplinare della Fifa ha deciso di sospende il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, per 90 giorni ... immediatamente successivi al termine della finale ...