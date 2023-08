Spagna | Hermoso smentisce Rubiales | “Il bacio non fu consensuale” | parte la rivolta delle calciatrici

(Di sabato 26 agosto 2023) Decine di manifestanti si sono radunati venerdì davanti alla sede della Federcalcio spagnola, appena fuori Madrid, per chiedere le dimissioni del presidente Luische non si è dimesso dopo aver afferrato la testa della calciatrice Jennibaciandola sulle labbra dopo la vittoria della Coppa del Mondo femminile spagnola, portando 56 membri della squadra nazionale all’ammutinamento e il governo a denunciare le sue azioni. In una dichiarazione congiunta inviata tramite il loro sindacato FUTPRO, tutte le campionesse e altri 32 membri della squadra, hanno dichiarato che non giocheranno in nazionale seresta a capo della Federcalcio spagnola reale (RFEF). La calciatrice spagnola Jennifer, dopo un comunicato congiunto con le compagne di squadra della Rioja, ne ha pubblicato uno suo personale ...

MADRID () - Jennifertorna a fare chiarezza sulla vicenda che ha avuto modo di coinvolgerla durante i festeggiamenti della Coppa del Mondo vinta dallaai Mondiali femminili. La giocatrice ...Lo scrive la giocatrice dellacampione del mondo Jenniferin un comunicato in cui chiarisce la sua versione dei fatti sul bacio del presidente della federcalcio spagnola Luis Rubiales. ...Il caso del bacio rubato alla stella dellacampione del mondo Jennifer Hemoso da parte del presidente della Rfef Luis Rubiales si ... dal discorso di Rubiales alla replica di. Il duro ...

Spagna, Hermoso smentisce Rubiales: «Il bacio non fu consensuale». Rivolta delle calciatrici: «Non torniamo in ... Open

La polemica sul bacio a Jenni Hermoso, insieme ad altri gesti con il resto delle ... (AFE), il sindacato che difende i diritti dei calciatori professionisti in Spagna. In un periodo turbolento del ...Il caso Rubiales-Hermoso non tende a sgonfiarsi e ora anche la Federcalcio spagnola prende posizione per cercare di difendere il suo presidente. Dopo gli attacchi ricevuti per le mancate dimissioni do ...