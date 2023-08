(Di sabato 26 agosto 2023)disi sono radunate fuori dal Kennedy Space Center, in Florida, per assistere aldi. La navicella raggiungerà la Stazione Spaziale Internazionale e ospita al suo interno quattro astronauti provenienti da Paesi diversi: la comandante Jasmin Moghbeli, pilotaNASA, al suo primo volo spaziale, Andreas MogensenESA, Satoshi Furukawa del Giappone e Konstantin BorisovRussia.

2) Problemi nei mercati derivati La notizia della svalutazione di Bitcoin nel bilancio diha innescato le prime vendite sulle criptovalute. A quel punto i trader hanno liquidatodi ...Anche utilizzando Starship di, che può lanciare 150 tonnellate di carico, sarebbero comunque necessaridi lanci. Inoltre, il controllo di una struttura così grande nello spazio ...... la costellazione creata dall'azienda aerospaziale di Elon Musk,, che dal 2019 manda in ... diventando titolare di un vero e proprio monopolio adi chilometri di altitudine dalla ...

SpaceX, centinaia di persone assistono al lancio della capsula Dragon LAPRESSE

(LaPresse) Centinaia di persone si sono radunate fuori dal Kennedy Space Center, in Florida, per assistere al lancio della capsula Dragon di SpaceX. La navicella raggiungerà la Stazione Spaziale ...Bitcoin ha perso oltre il 7% giovedì, registrando la peggior seduta dallo scorso novembre. È panico in tutto il settore crypto. Ecco cosa c'entra Elon Musk e cosa c'è dietro al crollo.