Sono 21 i feriti dello scontro tra un bus e un tir sull' A4 

Leggi su agi

(Di sabato 26 agosto 2023) AGI - È di 21 persone ferite il bilancio definitivotra un bus e un tir di ieri sera in A4, poco dopo Latisana (Udine): 15 occupanti del pullmanstati subito trasportati in ospedale, altri 28 passeggeristati trasin un centro di accoglienza della Protezione civile: di questi, seistati poi accolti in Pronto soccorso per contusioni varie emerse con il trascorrere delle ore. Quanto alla dinamica, questa è al vaglio della polizia stradale del Coa, che dovrà mettere a confronto due diverse versioni: quella del camionista che sostiene di essersi fermato in corsia di emergenza per un guasto e quella di alcuni passeggeri che hanno affermato di aver visto il mezzo pesante ripartire e invadere parzialmente la carreggiata. La cronologia dell'incidente ...