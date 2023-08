Sonia Bruganelli | sembri l’orso Yoghi» La moglie di Paolo Bonolis smaschera l’hater e risponde così

Leggi su howtodofor

(Di sabato 26 agosto 2023) «l'orso». Ladil'hater esi è ritrovata a doversi difendere da una donna che l'ha attaccata ripetutamente. Le offese subite, per l'opinionista tv, rappresentano un fenomeno ben più ampio e grave. La protagonista della vicenda è una signora adulta che aha scritto: «l'orso», si legge in un commento alla stories di Instagram in cui ladiimprovvisa un balletto. E ancora: «La cafonaggine viene sempre a galla. Sei ...