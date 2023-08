Softball | Caronno rimonta | ma perde l’infinita finale di Coppa delle Coppe 2023

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023) Per la quinta volta nella loro storia le Sparks Haarlem vincono la. Non riesce dunque il colpo alle Rheavendors, pur forti del sostegno del pubblico di casa. Dopo nove inning, il punteggiodice 6-5 a favoreolandesi, che pure rischiano di vedersi sfuggire l’obiettivo. L’inizio di partita è roboante e tutto a favore di Haarlem. Qui Elisa Princic ha deciso di trascorrere una parte importante della propria carriera, e qui esordisce con un doppio da due punti che apre la strada ai singoli di Poot e Boersma che portano al 4-0. La parte bassa dell’inning d’apertura vede Gasparotto provare a ridurre le distanze con la volata di sacrificio che consente a Eguchi di firmare il 4-1. Non molto dopo Yilian Tornes lascia il posto a Greta ...