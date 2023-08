Snoopy come Hachiko | aspetta davanti la porta di casa il suo padrone morto

(Di sabato 26 agosto 2023) L’amore canino per l’essere umano non aveva bisogno di prove. Ma dalla Sardegna arriva un altro esempio di legame forte e realmente duraturo. “Da quando non c’è più Baillu, il suo cane è lì nel vicolo di giorno e di notte di fronte alla suasempre ad attenderlo sperando in un suo ritorno. Quando si dice la fedeltà degli animali che va oltre la morte”. Lo scrive sulla propria pagina Facebook il fotografo e videomaker Alberto Zilaghe, pubblicando le foto di, un incrocio di pastore tedesco che,l’Akita Inu protagonista del filmcon Richard Gere, attende ancora il ritorno del suoa Desulo, paesino con poco più di duemila anime in provincia di Nuoro. Le immagini pubblicate da Zilaghe e il racconto della storia dell’animale stanno facendo il giro del web, toccando i cuori di ...

