SmackDown 25 08 2023 We Will Miss You

(Di sabato 26 agosto 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto report di. Non mi perderò in troppe chiacchiere, sappiamo tutti che tipo di puntata sarà e anche fare il report non è cosa semplice e quindi nel ricordo di Terry Funk e di Bray Wyatt direi di andare a vedere quanto accaduto nello show. Inizia la puntata con un video tributo a Bray Wyatt e dopo il video, tutte le luci dell’arena si spengono tranne una che il illumina l’iconica sedia a dondolo di Bray. Inoltre viene anche mandato un video tributo a Terry Funk. Ovviamente c’è stato il segmento di tutto il roster sullo stage e il tributo con i 10 suoni di campanella e l’emozione degli atleti era palpabile e visibile, inoltre c’era anche Erik Rowan, chiamato per ricordare l’amico fraterno insieme agli altri. Grayson Waller vs Rey Mysterio (3,5 / 5) Anche se ti chiami Rey Mysterio e sei una leggenda, ...

Bray Wyatt ci ha lasciato a soli 36 anni, il mondo del wrestling è ancora scosso dalla terribile notizia. Come si dice sempre in questi casi, lo show deve andare avanti, e la WWE nel corso della notte ...Payback è ormai dietro l'angolo e la WWE continua la sua costruzione a SmackDown nonostante la morte di Bray Wyatt ...