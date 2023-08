Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Arriva da oggi, 25 agosto, su Netflix (visibile anche suQ e tramite la app su Now Smart Stick), Non sei invitata al mio Bat Mitzvah , una nuova commedia young adult tratta dall'omonimo romanzo di Fiona Rosenbloom. Nel cast anche Adam Sandler ...È uscito il primo episodio della seconda stagione di Invasion , la produzione TV targata Apple TV+ (visibile anche suQ e tramite la app su Now Smart Stick). Il fulcro della serie TV sarà la sfida tra gli esseri umani e una specie aliena. invasion 2 , tutto quello che c'è da sapere Dopo gli ottimi ...Intanto vi ricordiamo che il film di Christopher Nolan è ora disponibile nelle sale italiane, mentre potete vedere gli episodi di Boris su Disney+ (visibile anche suQ e tramite la app ...

Sky Glass, arriva la Tv firmata da Dolce&Gabbana Vanity Fair Italia

Leggi su Sky TG24 l'articolo 'Non sei invitata al mio Bat Mitzvah', il nuovo film con Adam Sandler oggi su Netflix ...È uscito il primo episodio della seconda stagione di Invasion, la produzione TV targata Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Il fulcro della serie TV ...