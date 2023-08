Sinner-Hanfmann | quando si gioca? Programma US Open 2023 | orario | tv | streaming

(Di sabato 26 agosto 2023) Debutto in notturna per Jannikagli US. L’altoatesino, che per la prima volta giocherà uno Slam da numero 6 del seeding, si troverà di fronte il tedesco Yannick, mai affrontato e che, a 31 anni, sta vivendo la migliore stagione della propria carriera. Un avversario non semplice, ma neanche tra i più difficili che si potessero pensare. Il numero 1 d’Italia torna con l’obiettivo di migliorare i quarti di finale del 2022, il che significherebbe, con buone probabilità, battere Carlos Alcaraz, dato che lo spagnolo è finito di nuovo nello stesso lato di tabellone. Il cammino dell’azzurro è però sulla carta un po’ più complicato rispetto a quello del murciano. Intanto, però, c’è da concentrarsi su, che ha un alto importante nei quarti a Roma, ma anche ...

Dopo l'inizio del torneo contro il tedescoavrà sulla carta una serie di impegni piuttosto proibitivi ma resta uno dei più attesi a New York.affronteràal primo turno, ma l'attesa è tutta per l'ipotetico quarto di finale contro Carlos Alcaraz . In un'intervista rilasciata a La Repubblica, il 22enne altoatesino ha parlato ...Far contenti tutti è un'impresa spesso titanica, madi tutto questo se ne farà ancora una ... Già la sfida al primo turno contro il tedesco Yannicknon è delle più semplici: ex numero 45 ...

La crescita del tennis italiano negli ultimi anni è evidente agli occhi di tutti. Da tennisti appena nella Top 100 che vivevamo fino a qualche anno fa ora abbiamo diversi talenti in rampa di lancio, ...Sulle sue condizioni attuali, Sinner ha dichiarato di sentirsi bene e pronto per giocare. “ Ora sono in uno stato fisico molto buono, lavoriamo tanto fino al week end e poi arriva la parte più ...