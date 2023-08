Silicon Valley | super ricchi comprano terreni per costruire la prima città utopica

(Di sabato 26 agosto 2023) Un consorzio di imprenditori dellaacquisisce 55.000 acri di terra in Nord California per 800 milioni di dollari con l’idea diuna comunità “”. Questo è quanto riportato dal New York Times dopo settimane di congetture nei media statunitensi riguardo agli autori di questa grande iniziativa. Il gruppo Flannery Associates, sostenuto da investitori della, ha effettuato l’acquisto delle estese aree, includendoagricoli e abbandonati, per un valore di 800 milioni di dollari. L’intenzione è sviluppare unaideale che fornisca ai suoi abitanti un efficiente sistema di trasporti pubblici e uno stile di vita urbano, tutto alimentato da fonti di energia sostenibile. L’idea di questo progetto proviene da ...

