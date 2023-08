Serra sogna la sinistra giusta | che però continua a fuggire dalla realtà

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 26 agosto 2023) Al direttore - Ciarlatano: assassino sprovvisto della licenza di uccidere (Ambrose Bierce, “Dizionario del diavolo”, 1906).Michele Magno Al direttore - Non avranno le brioches ma mi sembra che nel caso del libro del generale Roberto Vannacci il popolo abbia espresso un giudizio diverso da quello dell’élite, forse è il caso di tenerne conto.Giuseppe Bottura Sul giudizio del popolo vedremo. Su un altro giudizioci si può sbilanciare. Ricordate cosa dicevano, anni fa, Meloni e Salvini su Amazon? Ricordate quando facevano campagna per boicottare la piattaforma di Bezos? Ricordate quando dicevano che comprare su Amazon significava aggredire la sovranità dei piccoli commercianti? Aiutatemi ora a ricordare dov’è che Salvini & Co. compreranno il libro del noto generale. Su Amazon, già. Come direbbe Salvini: ah, non si può? Al direttore - E’ immaginabile ...