Serie A | Verona - Roma 2 - 1

FOTOGALLERY %s Foto rimanentiA Le pagelle di- Roma 2 - 1 Male Rui Patricio sul primo gol di Duda (migliore in campo), male la difesa della Roma (4 gol subiti nelle prime due giornate ...ROMA - Dopo il pari all'esordio in campionato con la Salernitana , la Roma va ain cerca dei primi tre punti in stagione. Ma è la squadra di Baroni ad avere la meglio. Rivivi la diretta, dal pre al post partita, della sconfitta per 2 - 1 della squadra di Mourinho.Le voci di mercato, un primo tempo da dimenticare, parecchia sfortuna, due le traverse colpite dai giallorossi, tante le scusanti ma al Bentegodi è uno stoicoa fare festa, visto che si ...

Verona-Roma 2-1, le pagelle Sky Sport

La partita Verona-Roma non sarà disponibile gratuitamente in Italia, come le altre del campionato di Serie A. La gara sarà trasmessa in diretta streaming da , il primo servizio di streaming live e on ...Verona è fatale per una Roma distratta. Le voci di mercato, un primo tempo da dimenticare, parecchia sfortuna, due le traverse colpite dai giallorossi, tante le scusanti ma al Bentegodi è uno stoico ...