Serie A | Mourinho e Roma | una via di fuga per Lukaku

Leggi su justcalcio

(Di sabato 26 agosto 2023) 2023-08-25 16:06:08 Calcio italiano:è in difficoltà. “La sua situazione non è cambiata. È chiara e c’è la volontà tra società e giocatore di trovare una soluzione. Per il momento siamo tranquilli”, ha sottolineato recentemente Pochettino. Il belga, dopo il prestito irregolare all’Inter lo scorso anno, non rientra nei piani del Chelsea e potrebbe trovare una via d’uscita in panchina. ‘calcio’.: “Juve? Non credo che si concretizzerà…” Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, lasarebbe al lavoro per finalizzare il prestito di. La testata italiana sottolinea che il proprietario del club, Dan Friedkin, sta discutendo le condizioni del prestito con il collega americano Todd Boehly (percentuali di stipendio che ciascuna squadra pagherebbe, opzione di acquisto…). Secondo ‘Sky Sport’, infatti, a ...