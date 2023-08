Serie A – Milan-Torino 2-1 | Giroud firma il vantaggio su rigore | LIVE NEWS

... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro,e Torino si affrontano nel match valido per la seconda giornata di campionato diA 2023/2024.- Torino: sintesi e ...Seconda giornata diA e prima partita tra le mura amiche per il, che ospita il Torino. Il fischio d'inizio dell'arbitro Maurizio Mariani della sezione CAN di Aprilia sarà sabato 26 Agosto ...Conti (Mourinho squalificato)CLASSIFICAA: Fiorentina 3, Juventus 3, Napoli 3, Atalanta* 3, Inter 3,3, Lecce 3, Verona 3, Monza* 3, Frosinone* 3, Roma 1, Salernitana 1, Cagliari 1, ...

Milan - Torino 3-1 alla fine del primo tempo. Schuurs risponde a Pulisic poi Giroud su rigore e Theo mettono avanti i rossoneri.GOL! Milan 3-1 Torino! Rete meravigliosa di Theo Hernandez! Il terzino rossonero affonda sulla sinistra, poi scarica per Leao che verticalizza di prima in area con il francese che si inserisce e con i ...