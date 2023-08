Serie A – Milan-Torino 1-0 | Pulisic la sblocca! | LIVE NEWS

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 2ª giornata diA 2023/24: pagelle- Torino Le pagelle dei protagonisti del match trae Torino, valido per la 2ª giornata del campionato diA 2023/2024. TOP: dopo il primo tempo FLOP: dopo il ...... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro,e Torino si affrontano nel match valido per la seconda giornata di campionato diA 2023/2024.- Torino: sintesi e ...Episodio da moviola in- Torino con il calcio di rigore assegnato ai rossoneri col Var . Mariani viene richiamato al monitor per valutare un tocco con la mano da parte di Buongiorno, in una dinamica però assolutamente ...

GOL! Milan 3-1 Torino! Rete meravigliosa di Theo Hernandez! Il terzino rossonero affonda sulla sinistra, poi scarica per Leao che verticalizza di prima in area con il francese che si inserisce e con i ...Il Milan allunga nel recupero contro il Torino ... Primo gol stagionale per il terzino, ventitreesimo in Serie A.