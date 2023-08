Serie A | Frosinone-Atalanta 2-1 | la Dea cade allo Stirpe

(Di sabato 26 agosto 2023) Prima grande sorpresa del campionato con la sconfitta dell'per 2-1 in casa del, nell'anticipo della seconda giornata diA. Prima vittoria stagionale per i ciociari di mister Di Francesco in uno stadiotraboccante di entusiasmo. Primo ko stagionale, invece, per l'di Gasperini protagonista di una prestazione sotto tono soprattutto in avvio. Ottimo primo tempo del, che sblocca il risultato già al 5' minuto quando Lookman perde un pne nella sua metà campo su pressione di Marchizza, il quale serve in profondità Harroui che entra in area e batte Musso con con un destro a giro sul secondo palo. Seconda rete in campionato per lui. Al 24esimo il raddoppio ciociaro sugli sviluppi di un calcio d'angolo, con Monterisi che in ...

