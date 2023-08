(Di sabato 26 agosto 2023) La storia si ripete. Era il 2019 quando una delegazione di sinistra, tra cui figuravano Matteo Orfini, Graziano Delrio e Nicola Fratoianni, salì a bordo unadi una Ong, la Sea Watch, ferma davanti al porto di Siracusa. Era l'estate del 2019, rimasta negli annali per la stretta sugli sbarchi voluta dall'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini. Sono passati quattro anni e il Pd torna a salire su un'altra Ong, laOpen Arms bloccata nel porto di Marina di Carrara, con tanto die foto ricordo per immortalare il momento. L'Open Arms è stata raggiunta da un fermo amministrativo di venti giorni e di una multa fino a diecimila euro per aver violato la normativa introdotta dal governo che proibisce di compiere più operazioni di soccorso. L'Ong, infatti, avrebbe dovuto recarsi nel porto indicato dalle autorità subito dopo il ...

... il pubblico ama soffermarsi con i protagonisti del lavoro per parlare e fare con loro dei. 'Credo sia giusto evidenziare - ha affermato Angelo D'Agosta, il qualescena è Dante - che ...Dalla vista frontale si può solo intravedere il foro centrale sul display per la fotocamera, ... Dal Tenaa, da altri certificatori e dai rumor di indizicomposizione tecnica di Moto G54 ne ...Quattro passi per i boschi, scorta al minimo, gli applausi dei turisti, qualche, poi un caffèterrazza del rifugio Auronzo con un libro in regalo per il gestore. Altra sgambata in quota ...

Il Pd si fa i selfie sulla nave Ong fuorilegge: è la linea Schlein sui migranti Il Tempo

Sono passati quattro anni e il Pd torna a salire su un’altra Ong, la nave Open Arms bloccata nel porto di Marina di Carrara, con tanto di selfie e foto ricordo per ... che ha pubblicato sul suo ...ANCONA Polo della Nazionale, cappellino in testa e tanta ore di sonno perduto. Per una buona ragione. Sono le 18.51 di ieri, alle Palombare, quando il campione del mondo di salto in alto ...