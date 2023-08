Sei comuni del Vallo “Viaggiano Insieme” e a Teggiano cresce attesa per Zero Assoluto

(Di sabato 26 agosto 2023) Seidel”: ecco perché. E al’per gliChe tipo di opportunità rappresenta “Viaggio neldi Diano” per i seiche hanno aderito al progetto? Per Michele Di Candia, sindaco di“Viaggio neldi Diano è stato fin dal primo momento un progetto interessante, perché ci ha dato modo di ragionare ed esprimerci con un’unica voce. Dobbiamo stare sempre di più, per poter valorizzare le nostre tante potenzialità”. Della stessa opinione il primo cittadino di Sala Consilina Francesco Cane, che sottolinea: “Possiamo definirlo un progetto di ...

Neimesi dell'occupazione, i militari hanno fatto terra bruciata. Basti pensare che qui tutti ... Avanziamo fra antichissime tombe sarmate e recenti fosse: nelle prime, gli archeologi ...... per adeguamento normativo, dell'impianto elettrico del piano terra e delle montantiper gli ...lavori saranno consegnati entro il mese di settembre e dovrebbero terminare entro e non oltre i...... Borghi edella Provincia che partecipano al Palio. Percorso: Piazza Cattedrale, Via ... Tre batterie (due da sette cavalli, una da). ORE 17 " Esibizione degli sbandieratori.

Maltempo, fondi per le scuole di sei Comuni La Provincia di Cremona e Crema

Il Comune di Milano chiede alla Regione il ristoro completo, cioè il rimborso, dei fondi che ha speso per la messa in sicurezza delle tantissime scuole danneggiate dalla bufera dello scorso 25 luglio, ...Come contrastare i crimini informatici e le truffe ai danni del conto corrente Alcuni consigli utili per operare online, e non solo, più protetti e sicuri.