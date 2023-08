(Di sabato 26 agosto 2023) “Con la scomparsa di Evgeni Prigozhin si impone la questionesua eredità, o meglio delle sue tre eredità: i suoi averi personali, le sue reti in Africa, dunque i contratti ch... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Segui i soldi della Wagner per capire il potere. Parla Cyrille Bret Il Foglio

L'analista geopolitico e docente a Sciences Po Parigi spiega al Foglio i possibili scenari che si aprono ora con l'uscita di scena di Prigozhin, morto mercoledì assieme ad altri nove passeggeri nello