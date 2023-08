Se fossi in te | Belen Rodriguez | il duro sfogo social | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 agosto 2023) "I pareri dovrebbero essere come il parmigiano sugli spaghetti: solo su richiesta": inizia così il post Instagram cheha deciso di condividere nelle sue storie. Il messaggio, scritto dal paroliere Paolo Borzacchiello, continua così: ""Sein te...' Non sei in me. 'Io al tuo posto farei' Non ci sei. 'Se posso darti la mia opinione non richiesta' Non puoi. 'Non sta a me dirlo' Esatto. 'So che non è affare mio ma...' No". Il fatto che laabbia deciso di condividere queste frasi sarebbe, secondo i fan, una sorta di frecciatina indirizzata a tutto il gossip sulla sua presunta crisi con Stefano De Martino. Nel post, poi, si legge: "Con coloro che sentono l'insopprimibile urgenza di eruttare pareri non richiesti e non riescono a contenere le proprie flautolenze verbali, non si discute: si cambia stanza". È ...