Scopre i tradimenti del fidanzato il giorno prima delle vacanze insieme ma non dice niente | “Lo lascio dopo il viaggio | non voglio perdere i soldi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 agosto 2023) “Ho fatto unin Europa di 9 settimane con il mio ragazzo che mi ha tradito per tutta la nostra relazione perché l‘ho scoperto ile non volevomigliaia di dollari in spese di cancellazione“. Con queste parole una ragazza su TikTok ha deciso di rendere nota la propria decisione di viaggiare ugualmente con il compagno fedifrago, senza dirgli che aveva scoperto tutto, salvo poi lasciarlo alla fine del. In altre clip la giovane spiega: “Ha pagato l’interoe io l’avevo rimborsato mesidella partenza, quindi se non fossi andata avrei perso migliaia di dollari in spese di cancellazione oppure avrebbe potuto tenersi tutti i mieie partire senza di me, ecco perché sono andata”. Nel video la tiktoker ...