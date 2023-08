Scontro sulla A4 | gravi una donna e due bambini VIDEO

(Di sabato 26 agosto 2023) AGI - Sono due minori e unai feriti piùnell'incidente di ieri seraA4 tra Latisana e San Giorgio in direzione Trieste tra un pullman di turisti ucraini e un camion frigo polacco. I minori sono stati elitrasportati all'ospedale Cattinara di Trieste, lain quello di Udine mentre le condizioni di una decina di contusi non destano preoccupazioni. Poco prima dell'una di questa notte è tornato regolare il traffico nel tratto interessato. L'incidente si era verificato intorno alle 19,30. La circolazione era dapprima stata riavviata su una sola corsia, intorno alle 22,30, dopo l'intervento dei soccorsi, del personale di Autostrade Alto Adriatico, dei mezzi meccanici, dei vigili del fuoco e della polizia stradale. Una volta rimossi i mezzi incidentati e bonificata la sede stradale, alle 00,50 è stato ...

Loè avvenuto verso le 19.30A4, in direzione Trieste, tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, all'altezza del comune di Rivignano Teor (Ud). Continua a leggere su Tg. La7.it - Sono 15 ...Il Tar del Lazio si esprime a dicembrenomina di Ivana Jelenic al posto di Roberta Garibaldi. "Un marchettificio" disse la ministra ... Ma perché sul suo ministero si sta giocando lotra le ...AGI - È una corsa contro il tempo. Gli Stati devono raggiungere un accordoriforma del Patto di stabilità e crescita entro l'anno. Altrimenti torneranno le vecchie ...questo caso c'è uno...

Violento scontro sull'autostrada A4 verso Trieste tra pullman e tir: diversi feriti gravi, anche dei minorenni Virgilio Notizie

chiama in causa Palazzo Vecchio sulle carenze della sorveglianza. Non solo contro i vandali, ma anche contro bagarinaggio e sporcizia. A riaprire le ostilità di uno scontro rimasto latente è Nardella ...Usa – Ancora una tragedia legata all’uso delle armi. Tre persone sono rimaste uccise in una sparatoria nella California del Sud, nella contea di Orange. Lo… Leggi ...