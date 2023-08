(Di sabato 26 agosto 2023) su Tg. La7.it - "Serve subito nuovo decreto confini di Italia sono confini d' Europa". Nell'estate degli sbarchi record e dei sistemi di accoglienza in tilt l'immigrazione ...

"Serve subito nuovo decreto confini di Italia sono confini d' Europa". Nell'estate degli sbarchi record e dei sistemi di accoglienza in tilt l'immigrazione surriscalda il clima politico. Matteo ...Si apre così un nuovo fronte ditra i due vicepremier dopo quello dei primi di luglio con ... ' Non accettiamo vetinostri alleati' . La proposta e le critiche - Tutto inizia mercoledì ...E cioè con un potenzialeper i primi quattro posti tra l'ambizioso Newcastle e il Liverpool ... E non è un caso che oggi i bookmaker considerino il Newcastle favoritoReds: i rapporti di ...

Scontro sui migranti: Salvini reclama nuovi decreti sicurezza. Schlein: la destra ostacola i salvataggi TGLA7

Le ultime notizie di oggi sulla cronaca italiana e del mondo: da Milano a Roma, passando per Napoli, Torino, Bologna, Firenze. E non solo."Serve subito nuovo decreto confini di Italia sono confini d' Europa". Nell'estate degli sbarchi record e dei sistemi di accoglienza in tilt l'immigrazione surriscalda il clima politico. Matteo ...