Sconti sulle assicurazioni online | ma era una truffa Denunciati sei giovani calabresi

(Di sabato 26 agosto 2023) Diciotto vittime in pochi giorni in tutta Italia. I carabinieri di Candia Lomellina, in provincia di Pavia, hanno denunciato sei persone, tutte di originie di età compresa tra i 27 e i 53 anni, accusate di avere organizzato truffe sul web ai danni di utenti in cerca disuRca . L’inchiesta era scattata a metà giugno a seguito di una querela presentata da una...

VEDI OFFERTA Seguici e rimani sempre informatomigliori offerte! Eventi " Amazon Prime Day - Black Friday - Estate 2023 - Back to School - Amazon Gaming Week Offerte e" Tutte le offerte ......per il riscatto della laurea e istituzioni di pensioni di garanzia ad hoc : un piano per i ... le altre priorità del governo Melonipensioni restano le due costanti di sempre, e cioè nuove ......Lollobrigida ('I poveri mangiano meglio dei ricchi') con il Pd che non fa('ma dove vive'). Molti tuttavia i momenti di riflessione e confronto. Tutti attorno a un tavolo per ragionare...

Cercavano sconti sulle assicurazioni online, truffati in diciotto da una ... Prima Pavia

I carabinieri hanno messo fine ad una truffa online con finte assicurazioni. Sei denunciati a Pavia tutti di origine calabresi.Oggi lo troviamo a un prezzo di 459€ grazie allo sconto del 36% e risparmi quasi 300€ sul prezzo di listino. Amazon offre anche la possibilità di pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio di ...