Scocca | “A Pietrelcina ogni abitante si ritrova con un debito di 1 718 euro ciascuno”

(Di sabato 26 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiInterviene con un post social ripreso dalla stampa Alessio Ermenegildo, capogruppo di opposizione a, sulla situazione finanziaria dell’ente. ‘La storia degli ultimi anni a, ha dimostrato pian piano che non eravamo noi ad avere bisogno di lezioni di economia ma che chi negava era in malafede o non aveva compreso’ Si legge nella nota di, che prosegue: ‘Nella sua relazione di fine mandato, l’ex primo cittadino aveva firmato una relazione, predisposta dall’allora segretario comunale che diceva, in sostanza, che lasciava le finanze dell’ente meglio di come le avesse trovate (sempre dalla stessa gestione, cioè da loro stessi). Se analizziamo l’andamento dei debiti pubblicato all’interno della relazione del revisore dei conti sul Bilancio, troviamo un’altra ...

Presenti, tra gli altri, il coordinatore provinciale e senatore Domenico Matera, il vice coordinatore e consigliere diAlessio Ermenegildo, il presidente del locale Circolo di FdI ...Presenti, tra gli altri, il coordinatore provinciale e senatore Domenico Matera , il vice coordinatore e consigliere diAlessio Ermenegildo, il presidente del locale Circolo di ...Così in una nota inviata alla stampa il vicecoordinatore di Fratelli d'Italia Sannio e consigliere diAlessio Ermenegildo, che prosegue: "Riteniamo le polemiche sollevate dalle ...

Scocca: "A Pietrelcina ogni abitante si ritrova con un debito di 1.718 ... anteprima24.it

Grande partecipazione questa mattina, a Pietrelcina, per la campagna nazionale “Italia Vincente” promossa dalla federazione provinciale di Fratelli d’Italia Sannio per far conoscere ai cittadini i ris ...Grande partecipazione questa mattina, a Pietrelcina, per la campagna nazionale “Italia Vincente” promossa dalla federazione provinciale di Fratelli d’Italia Sannio per far conoscere ai cittadini i ...