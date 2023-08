Scintille Nardella - Schmidt |  dall' altoparlante al drappo sul David  C' eravamo sempre poco amati |  e ora la lite sulla vigilanza armata

(Di sabato 26 agosto 2023) Il direttore multato per l'uso dei megafoni anti - bagarini, il sindaco attaccato per lo spot sul Ponte Vecchio. Provocazioni, liti a distanza e frecciatine. Un rapporto dacomplesso che ora ...

Il direttore multato per l'uso dei megafoni anti - bagarini, il sindaco attaccato per lo spot sul Ponte Vecchio. Provocazioni, liti a distanza e frecciatine. Un rapporto da sempre complesso che ora ...Il direttore multato per l'uso dei megafoni anti - bagarini, il sindaco attaccato per lo spot sul Ponte Vecchio. Provocazioni, liti a distanza e frecciatine. Un rapporto da sempre complesso che ora ...

Scintille Nardella-Schmidt Dall'altoparlante al drappo sul David C ... LA NAZIONE

Il direttore multato per l’uso dei megafoni anti-bagarini, il sindaco attaccato per lo spot sul Ponte Vecchio. Provocazioni, liti a distanza e frecciatine. Un rapporto da sempre complesso che ora dive ...Il professore, già protagonista di scontri con il governatore leghista ai tempi della pandemia, si fa avanti per la corsa alla regione nel 2025 ...