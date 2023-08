Schlein | “Troppi pericolosi rigurgiti di negazionismo fascista”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 26 agosto 2023) ZURIGO – “L’antifascismo italiano” è “una fase storica che è bene ricordare in un momento come questo, dove vediamodi nazionalismo e soprattutto didella storia, con pensiero che possiamo ancora definire”. Lo ha detto il segretario del Pd Ellyintervenendo al congresso del Partito socialista svizzero. “I rapporti tra Italia e Svizzera affondano le radici in una epoca molto lontana, si sono intensificati con i grandi trafori della fine dell’800, hanno trovato una struttura politica negli anni bui del ventennio del fascismo che ha visto migliaia di esuli trovare rifugio in questo Paese”, ha ricordato. “Le destre nazionaliste sono appassionate di immigrazione, ne parlano spesso a sproposito e adottano ...