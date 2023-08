Schlein | “Investire di più sulla sanità pubblica Siamo indietro rispetto ad altri paesi sull’assistenza domiciliare”

(Di sabato 26 agosto 2023) “È un momento che ha delle sfide con le quali la politica si deve misurare, per dare risposte ai bisogni concreti delle persone. Sono giorni in cui stiamo girando queste nostre feste dell’Unità, momenti di comunità ma anche di battaglia politica sulle questioni che abbiamo posto al centro di questa estate di militanza. A partire dalla difesa dellasu cui questo governo ha già cominciato a tagliare”. Lo ha sottolineato la segretaria del Pd, Elly, arrivando alla festa dell’Unità all’Ippodromo di Modena. “Si rischia di smantellare il pubblico a favore del privato. Bisogna invece continuare amaggiori risorse nella. La lezione amara della pandemia è proprio questa:per unamigliore e anche più prossima, più vicina ...

BOLOGNA (ITALPRESS) – "Proseguiamo con le battaglie politiche del Pd in questa estate di militanza: per prima la battaglia sulla sanità pubblica, che il governo Meloni sta già tagliando e non è una sc ...