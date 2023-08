Schiusa a sorpresa al Poetto | 70 tartarughine prendono il mare a Cagliari VIDEO

Leggi su agi

(Di sabato 26 agosto 2023) AGI - Hanno preso ilstamane 70 piccole tartarughe marine appena nate, all'alba, sulla spiaggia del, a. Alladelle uova ha assistito un cittadino che l'ha subito segnalata al Corpo forestale regionale. Una pattuglia della base navale di, impegnata nella vigilanza di un altro nido di Caretta Caretta, ha raggiunto rapidamente il sito. Ladi oggi, come quella dell'11 agosto scorso, non era stata censita, precisa il Corpo forestale, che non esclude la presenza di altri nidi nella stessa area.