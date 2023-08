Scatta il controesodo | in viaggio 11 milioni di auto

(Di sabato 26 agosto 2023) Quarto e ultimo fine settimana di agosto da bollino rosso all'insegna del ritorno a casa dalle vacanze. Si prevede traffico intenso verso le regioni del Centro-Nord. Stimato un transito di circa 11di veicoli fra le giornate di oggi e domani. Osservate speciali in vista del grande rientro sono la A2 «strada del Mediterraneo» in carreggiata Nord, con possibili criticità in corrispondenza del nodo di Pontecagnano-Battipaglia, la statale 16 «Adriatica» in direzione Nord dalla Puglia fino al Veneto, la strada statale 36 «Del Lago di Como e dello Spluga» in Lombardia, la strada statale 7 «Appia» tra Campania e Lazio, la statale 148 «Pontina» nel Lazio e il Grande Raccordo Anulare di Roma, quest'ultimo in particolare nella serata di domani. In previsione dell'incremento dei flussi veicolari già a partire da ieri pomeriggio Anas presidia la rete ...

ULTIMO WEEKEND DI AGOSTO, SCATTA IL CONTROESODO TV7 Triveneta

