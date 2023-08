Sbarchi | sono più di 4000 i migranti a Lampedusa

Lampedusa, Ventimiglia, Triesteconfini d'Europa. Siccome l'Italia manda migliaia di miliardi ... Glidi queste ore a Lampedusa hanno mobilitato tutto il governo che si riunirà per il ..."L'emergenzaIo da ministro per aver bloccato e quasi azzerato gli, ho vinto diversi processi". "Le parole del presidente Mattarellaun ministro, ho giurato sulla Costituzione ...Leggi Anche Migranti,senza sosta a Lampedusa: quasi 4mila in hotspot 'I confini italianiconfini dell'Europa' Salvini insiste: 'Bruxelles deve aiutarci, perché i confini italianiconfini d'Europa. ...

Più di 4.000 migranti nell'hotspot di Lampedusa Agenzia ANSA

Nuovo record di sbarchi di migranti a Lampedusa: sono 57 i barchini approdati sull'isola per un totale di 1.598 persone. Il precedente record è di 43 natanti approdati. Situazione di assoluta ...Oltre 60 le barche intercettate o giunte sull'isola di Lampedusa nell'arco di 24 ore.