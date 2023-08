(Di sabato 26 agosto 2023) Sono stati 63 gliregistratisi ieri, nell'arco di 24 ore, con un totale di 1.826 persone, a. Un record, per numero di soccorsi e per totale di migranti approdati, mai raggiunto prima ...

Un record, per numero di soccorsi e per totale di migranti approdati, mai raggiunto prima sulla più grande delle isole Pelagie dove dalla mezzanotte ad adesso ci sono già stati altri 17con ...Accanto ai carburanti c'è però un altro dossier sempre attuale: glidi migranti, dopo che ...nemmeno riconoscere le relative garanzie. Tutti temi utili per lunedì, quando tornerà a ...commenta A Lampedusa gli arrivi di migranti proseguonososta. Dopo lo sbarco di 357 persone, che erano a bordo di 10 barchini soccorsi dalla ... fino a oggi, era di 43in 24 ore), per un ...

Sbarchi senza sosta a Lampedusa, quasi 4mila in hotspot - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Sono stati 63 gli sbarchi registratisi ieri, nell'arco di 24 ore, con un totale di 1.826 persone, a Lampedusa. (ANSA) ...Ancora sbarchi di migranti in Abruzzo ... un impegno che il sistema regionale ha affrontato non senza difficoltà nella sistemazione dei migranti, come ci spiega il Massimo Montebello, Presidente del ...